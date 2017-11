Após acordo, Brasil deixa de exigir visto para nicaraguenses

Manágua – Os governos de Nicarágua e Brasil assinaram nesta quinta-feira um acordo para que os nicaraguenses possam entrar em território brasileiro sem a necessidade de visto, informaram veículos de imprensa oficiais do país centro-americano.

O acordo foi assinado pelo chanceler da Nicarágua, Dennis Moncada, e o embaixador do Brasil no país, Claudio Villafañe, de acordo com as fontes oficiais.

Uma porta-voz do Consulado do Brasil em Manágua disse à Agência Efe que espera que o fim da exigência de visto para os nicaraguenses entre em vigor em janeiro de 2018.

“É uma medida importante, havia um desequilíbrio. Os nicaraguenses precisavam de visto (para entrar) no Brasil, enquanto os brasileiros não necessitavam do mesmo para entrar na Nicarágua. Antes de tudo, isto é uma questão de equilíbrio”, ressaltou Villafañe.

Moncada, por sua vez, disse que “este acordo é uma medida de reciprocidade que vai facilitar precisamente a livre mobilidade de nicaraguenses e brasileiros nos respectivos países”.

A iniciativa também servirá para aumentar as ações comerciais e turísticas entre os dois países, segundo os dois funcionários.