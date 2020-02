Após 8 dias, China anuncia conclusão de hospital para tratar coronavírus

São Paulo – A estatal chinesa de notícias CGTN informou que um dos hospitais construídos a toque de caixa para tratar pacientes da nova doença causada pelo coronavírus está pronto e deve começar a receber os primeiros pacientes nesta segunda-feira (3).

O anúncio da inauguração do hospital Huoshenshan, construído com formas pré-fabricadas, é feito oito dias depois do início de suas obras, em 23 de janeiro. Imagens disponíveis deste domingo (2) mostram a construção do edifício em estágio avançado, mas ainda com canteiros de terra e equipamentos de obra ao redor.

A estrutura foi construída na cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronovírus que já matou mais de 300 pessoas na China e se espalhou por vários países nas últimas semanas. Ela é destinada a tratar exclusivamente os pacientes infectados pelo novo vírus.

Live: Huoshenshan, one of the two #Wuhan prefab hospitals, expected to admit novel #coronavirus patients tomorrow https://t.co/HljSM6muCC — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2020

Ainda de acordo com o canal de notícias do governo chinês, o presidente do país, Xi Jinping, aprovou neste domingo (2) o deslocamento de 1.400 médicos das forças armadas para começar a tratar os pacientes do novo hospital a partir desta segunda-feira.

O Hospital Huoshenshan possui 1.000 camas. Um segundo hospital de emergência, chamado Leishenshan, também está sendo construído às pressas na região para tratar o coronavírus e o plano do governo é inaugurá-lo na quarta-feira, dia 5 – os primeiros pacientes devem chegar a partir do dia 6. O segundo hospital terá 1.500 leitos.