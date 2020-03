Após 15 dias de isolamento, decidiremos que caminho seguir, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 23, que não se pode “deixar” que a “cura seja pior que o próprio problema” da pandemia do novo coronavírus. Em seguida, complementou a publicação em sua conta no Twitter: “ao fim do período de 15 dias, tomaremos uma decisão sobre qual caminho queremos seguir.”

Trata-se de uma referência à recomendação emitida oficialmente pela Casa Branca em 16 de março para que a população americana ficasse em casa durante 15 dias e ajudasse a “desacelerar a propagação do coronavírus”.

Seguindo a data em que a recomendação foi feita, o fim do período mencionado por Trump será no dia 31 de março.

O tuíte do presidente dos EUA vem à tona poucas horas depois de o Senado americano rejeitar um pacote de resgate econômico no valor de US$ 1,3 trilhão devido a discordâncias de congressistas democratas sobre os principais beneficiários dos estímulos. Uma nova votação foi agendada para esta segunda-feira às 10h45 (de Brasília).