Apesar do frio, eleições russas têm grande participação

O comparecimento às urnas nas eleições presidenciais deste domingo na Rússia está sendo bem maior do que nos últimos pleitos, com 16,55% dos eleitores tendo votado em todo o país até as 10h (hora local; 4h em Brasília), frente aos 6,53% de 2012, informou a Comissão Eleitoral Central (CEC).

“Às 10h de Moscou (duas horas depois do início da votação), a participação nas eleições presidenciais de 2000 era de 6,36%; em 2004, de 9,01%; em 2008, de 8,94%; e em 2012, de 6,53%. Nesta ocasião, é de 16,55%”, disse a presidente do CEC, Ela Panfilova.

Quanto a Moscou, duas horas depois das abertura dos centros de votação, 5,98% dos eleitores já tinham votado. Em 2012, esse número era 3,7%. Tudo isso apesar do frio registrado hoje, com média de -10 graus Celsius, totalmente incomum para o mês de março.

Segundo todas as pesquisas, o presidente Vladimir Putin receberá o apoio de 70% dos eleitores e será reeleito, mas as autoridades buscam a maior participação possível para valorizar essa vitória. Nos centros de votação, foram organizadas diversas atrações para adultos e crianças.

Segundo a Agência EFE, nesta manhã, foi vista em um centro de votação no bairro de Park Kultury de Moscou, uma voluntária vestida de vermelho que atendia crianças na entrada, enquanto os pais votavam. Também eram dados balões com as três cores da bandeira russa – branco, azul e vermelho – enquanto uma pessoas vestida de tucano dava as boas-vindas aos eleitores.

No hall de entrada, um xadrez gigante estava à disposição de quem quisesse jogar uma partida. Em outro canto, um aposentado ensinava as regras do jogo a uma criança de 7 anos.

Enquanto em Moscou mal começou a jornada eleitoral, em regiões do Extremo Oriente, como a península de Kamchatka e a região de Chukotka, os colégios já fecharam.

Cerca de 110 milhões de russos estão convocados às urnas nestas eleições, nas quais, além de Putin, concorrem mais sete candidatos sem possibilidade real de ganhar.