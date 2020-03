Apesar das derrotas nas primárias, Sanders se mantém na disputa democrata

O senador Bernie Sanders declarou que continuará na corrida pela disputa da nomeação do Partido Democrata à Casa Branca, depois de ter sido derrotado em quatro Estados, na terça-feira, 10, pelo ex-vice-presidente Joe Biden.

“Ontem não foi uma boa noite para a nossa campanha”, disse Sanders, ressaltando que perdeu para Biden em Michigan, Missouri Mississippi e Idaho, mas venceu em North Dakota. “Estamos perdendo o debate sobre elegibilidade”, destacou, apontando argumentos de muitos democratas de que o ex-vice-presidente é o melhor candidato do partido para derrotar o presidente Donald Trump em novembro. Ele mesmo destacou que seu concorrente tem mais delegados do que ele.

“Mas, espero debater com Biden no próximo domingo em Arizona”, destacou o senador, ressaltando que a oportunidade será importante para o povo americano decidir qual é o político do partido que tem as melhores condições de evitar que Trump conquiste a reeleição.

Depois de vencer várias primárias realizadas na terça (10), Joe Biden está praticamente garantido como candidato democrata nas eleições americanas de 2020.