Apenas 30% do incêndio florestal na Califórnia está controlado

Paradise – O incêndio florestal mais mortífero e destruidor da história da Califórnia consumiu mais 3.237 hectares e só está 30 por cento contido, disseram autoridades dos bombeiros do Estado norte-americano nesta terça-feira, quando equipes de busca voltaram a vasculhar destroços calcinados à procura de restos humanos.

O Incêndio Camp, que arde cerca de 280 quilômetros ao norte de San Francisco, passou a ocupar 50.500 hectares, mais do que quatro vezes a área da cidade, disse o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

O saldo de mortes continuava em 42 pessoas, o mais alto já causado por um incêndio florestal na Califórnia, e 228 indivíduos são considerados desaparecidos. Mais de 7.600 casas e outras estruturas foram destruídas, outro recorde.

Grande parte dos danos se concentra em Paradise, cidade de 27 mil habitantes do condado de Butte que foi virtualmente arrasada na madrugada de quinta-feira, poucas horas após a irrupção das chamas.

Cento e cinquenta agentes de busca e resgate devem chegar à área nesta terça-feira, reforçando 13 equipes de resgate lideradas por médicos legistas na zona do incêndio, disse Kory Honea, xerife do condado de Butte.

O xerife solicitou três equipes ambulantes de legistas dos militares norte-americanos, unidades de cães farejadores de cadáveres para localizar restos humanos e três grupos de antropólogos forenses.

Cerca de 52 mil pessoas continuam sujeitas a ordens de retirada, segundo Honea.

Já no sul da Califórnia duas pessoas morreram no Incêndio Woolsey, que destruiu 435 estruturas e deslocou cerca de 20 mil pessoas nas montanhas e sopés das colinas próximas do litoral de Malibu, situado a oeste de Los Angeles.

O Incêndio Woolsey está 35 por cento contido, um avanço em relação aos 30 por cento do dia anterior, informou o Cal Fire.

Quase nove mil bombeiros estão combatendo os incêndios florestais. O Cal Fire disse que 16 outros Estados, incluindo Oregon, Texas, Missouri e Geórgia, enviaram equipes de bombeiros ou outros recursos para debelá-los.

As autoridades estão investigando a causa dos incêndios. Uma porta-voz da Comissão de Prestadoras de Serviço Público da Califórnia disse nesta terça-feira que a agência reguladora iniciou investigações que podem incluir uma inspeção dos locais dos incêndios assim que o Cal Fire liberar o acesso.

Ventos de até 60 quilômetros por hora devem continuar no sul da Califórnia ao longo desta terça-feira, aumentando o risco de novas chamas causadas pela dispersão das brasas. O Cal Fire disse que 57 mil estruturas ainda estão ameaçadas pelo Incêndio Woolsey.