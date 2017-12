Apagão cancela mais de mil voos no aeroporto de Atlanta (EUA)

Atlanta – Um apagão paralisou o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos, neste domingo, 17.

A falta de energia causou o cancelamento de mais de 1 mil voos no aeroporto mais movimento do mundo, a poucos dias do início da temporada de viagens de Natal.

Horas após o início do apagão, por volta das 13h (horário local, 16h em Brasília), autoridades anunciaram que a eletricidade seria restaurada até a meia-noite (3h desta segunda em Brasília).

A paralisação interrompeu todos os voos que tinham o aeroporto como destino e partida. Os voos internacionais estavam sendo desviados, segundo autoridades.

Os passageiros da Delta, companhia com a maior operação em Atlanta, foram os principais atingidos pelo apagão.

À tarde, a companhia já havia cancelado quase 800 voos de domingo e outros 250 marcados para esta segunda-feira.

Já durante a noite, a empresa comunicou pelo Twitter que aproximadamente 300 voos serão cancelados devido à queda de energia.

Já a American Airlines cancelou 24 voos com partidas de Atlanta e outros 24 que tinham o aeroporto como destino, disse o porta-voz Ross Feinstein.

A companhia aérea desviou três voos que estavam indo para Atlanta quando a interrupção ocorreu, enviando-os para Dallas, Nashville e de volta para a Filadélfia.

Roberto Mann, um consultor de aviação e ex-executivo da American Airlines, disse que provavelmente vai ser preciso esperar até terça-feira para que as operações da Delta em Atlanta voltem ao normal, enquanto os passageiros podem ter que esperar quase toda a semana, considerando que não há muitos lugares disponíveis em outros voos na semana que antecede o Natal.

A boa notícia, segundo ele, é que a Delta tem mais aviões e tripulações disponíveis em Atlanta do que em qualquer outro lugar, o que ajuda a retomar os serviços mais rapidamente.

De acordo com uma declaração da companhia de energia elétrica do estado da Geórgia, um incêndio em uma instalação elétrica subterrânea pode ter causado o apagão.

A causa do incêndio não é conhecida. O comunicado afirma ainda que nenhum passageiro ou funcionário estava em perigo.