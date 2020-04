Aos 84 anos, morre ex-secretário do Tesouro dos EUA Paul O’Neill

Paul O’Neill, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e diretor executivo da Alcoa, morreu neste sábado em sua residência, em Pittsburgh, aos 84 anos.

O’Neill tratava um câncer de pulmão e de acordo com familiares sua morte não tem relação com a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Seu estilo peculiar e direto se encaixou bem no comando da gigante do alumínio Alcoa, período em que a empresa registrou melhora nos lucros e nos padrões de segurança.

Como secretário do Tesouro durante o primeiro mandato de George W. Bush entre 2001 e 2002, o executivo ficou conhecido por seu relacionamento conflituoso com o presidente. Após 23 meses difíceis, Bush o demitiu ao final de 2002. Aparentemente seu erro foi desviar-se da mensagem de corte de impostos do presidente.

