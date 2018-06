Ao menos 20 pessoas morreram neste sábado quando um homem-bomba detonou a carga explosiva em meio a vários talibãs, integrantes das forças de segurança e civis que celebravam um inédito cessar-fogo, informaram fontes do governo afegão.

Dezesseis pessoas ficaram feridas no ataque, que aconteceu no distrito de Rodat, na província de Nangarhar, leste do país, segundo o porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyani.