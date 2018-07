Ao menos 19 pessoas morrem em atentado no leste do Afeganistão

Ao menos 19 pessoas morreram neste domingo em um atentado suicida na cidade afegã de Jalalabad, que era visitada pelo presidente Ashraf Ghani.

O homem-bomba detonou a carga explosiva em um mercado situado a centenas de metros do prédio do governo provincial, onde Ghani participava de uma reunião, informou o porta-voz do governo local, Attaullah Khogyani.

Entre os 19 mortos estão 12 sikhs e hindus. Vinte pessoas ficaram feridas.

O atentado aconteceu na cidade próxima da fronteira com o Paquistão, onde o presidente Ghani chegou neste domingo.

As primeiras imagens disponíveis mostram vários focos de incêndio na região do mercado, que fica em uma das grandes avenidas de Jalalabad.