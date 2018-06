Ao menos 17 pessoas morreram durante briga em casa noturna da Venezuela

Dezessete pessoas morreram, oito delas menores de idade, após o lançamento de uma bomba de gás lacrimogêneo em um clube no oeste de Caracas, capital da Venezuela, durante uma briga em uma festa na madrugada deste sábado, confirmou o ministro do Interior e da Justiça, Néstor Reverol.

“Uma briga começou na madrugada e uma das pessoas envolvidas lançou um artefato com gás lacrimogêneo, o que provocou confusão entre as mais de 500 pessoas que estavam no clube”, informou Reverol na televisão estatal VTV.

Na confusão, dezessete pessoas morreram e cinco ficaram feridas, indicou a mesma fonte, apontando que sete pessoas foram presas, duas delas menores de idade, pelo incidente.

A pessoa encarregada do estabelecimento também foi presa por descumprir “as medidas que deveriam ter sido adotadas (…) para impedir a entrada de armas de fogo e munição” em locais públicos, acrescentou Reverol.

O incidente aconteceu durante uma festa para celebrar a formatura de jovens do ensino médio no clube conhecido como Los Cotorros, na urbanização de El Paraíso.

As mortes foram devido a sufocamento e lesões múltiplas, de acordo com relatórios oficiais. Os feridos foram levados ao Hospital Pérez Carreño.