Ao menos 15 pessoas morrem em ataque em prédio do governo no Afeganistão

Jalalabad – Ao menos 15 pessoas morreram nesta terça-feira na cidade afegã de Jalalabad, quando homens armados invadiram um edifício governamental, fazendo dezenas de reféns depois que um homem-bomba se explodiu no portão de entrada, disseram autoridades e testemunhas.

Ninguém assumiu a responsabilidade pela ação de imediato, mas o Taliban emitiu um comunicado negando envolvimento, e uma série de ataques fatais na cidade nas últimas semanas foi visto como uma demonstração de força do grupo militante Estado Islâmico.

Após diversas horas em que disparos e explosões intermitentes podiam ser ouvidas, o porta-voz do governo Attaullah Khogyani disse que o incidente parecia ter terminado, com dois homens armados mortos e grande parte do prédio destruída.

Khogyani disse que ao menos 15 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, mas que o total pode aumentar à medida que equipes de resgate realizam buscas no local. Sohrab Qaderi, membro do conselho provincial local, disse que 8 pessoas morreram e até 30 ficaram feridas.

Uma testemunha, um transeunte chamado Obaidullah, disse que o ataque desta terça-feira começou quando um carro preto com três ocupantes parou na entrada de um prédio usado pelo departamento de assuntos de refugiados e um atirador emergiu disparando ao seu redor.

Um agressor se explodiu no portão e dois atiradores entraram no edifício, situado em uma área próxima a lojas e escritórios do governo, acrescentou.

Minutos depois o carro explodiu, ferindo pessoas na rua, contou Obaidullah. “Vimos várias pessoas feridas e ajudamos a retirá-las”, acrescentou.