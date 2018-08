Ao menos 12 pessoas morreram em acidente de trânsito na Itália

Roma – Doze imigrantes morreram nesta segunda-feira em um acidente de trânsito perto da cidade italiana de Foggia, quando o furgão no qual viajavam colidiu frontalmente contra um caminhão, informaram à Agência Efe fontes da polícia.

Os 12 mortos trabalhavam nos campos desta cidade da região italiana de Apúlia (sul) colhendo tomates, indicaram fontes da Cruz Vermelha italiana que foram ao local.

O acidente aconteceu no início da tarde em uma estrada entre as localidades de Ripalta e Lesina, quando o furgão no qual viajavam, de matrícula búlgara, se chocou contra outro veículo, informou a imprensa local.

Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas o próprio motorista do furgão.

O fato gerou as críticas de agentes sociais e sindicais desta região do país. O secretário-geral do sindicato CGIL de Apúlia, Pino Gesmundo, lamentou em comunicado o acidente, “fruto de um sistema baseado na exploração” das pessoas que trabalham como diaristas.

Gesmundo também pediu uma “decisiva intervenção pública” para o controle do território e a instituição de “serviços para o amparo e o transporte público” destes trabalhadores.

Fontes da União Italiana de Trabalhadores Agrícolas (UILA) apontaram que “não é tolerável” que na Itália continuem operando patrões e empresas que “exploram os trabalhadores italianos e estrangeiros, obrigados a trabalhar em condições de semiescravidão”.