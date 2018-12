Londres – Ao menos 100 parlamentares do Partido Conservador expressaram apoio à primeira-ministra britânica, Theresa May, antes de uma votação de não confiança que será realizada contra sua liderança ainda nesta quarta-feira, de acordo com declarações públicas na mídia e em redes sociais.

May precisa conseguir maioria simples, 158 dos 315 parlamentares do partido, para permanecer como líder. Uma votação secreta será realizada entre 16h e 18h (no horário de Brasília).