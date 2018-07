Antes da cúpula da Rússia, Trump chama a União Européia de “inimiga”

A bordo do Air Force One – Na véspera de seu encontro com o russo Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou novamente os aliados ao rotular a União Européia (UE) como “inimiga” em relação ao comércio.

Em entrevista pré-cúpula ao programa “Face the Nation”, da CBS News e transmitido no domingo, Trump concentrou-se na UE com China e Rússia como adversários econômicos dos EUA. “Eu acho que a União Europeia é uma inimiga, o que eles fazem para nós no comércio”, disse ele.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, respondeu no Twitter usando uma das frases favoritas de Trump. “Os EUA e a UE são os melhores amigos”, escreveu Tusk. “Quem quer que diga que somos inimigos está espalhando notícias falsas.”

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 de julho de 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

Trump e Putin se encontrarão na segunda-feira em Helsinque para sua primeira reunião independente desde que Trump assumiu o cargo em janeiro de 2017. Trump partiu para Helsinque neste domingo depois de passar o dia jogando golfe em seu clube particular na Escócia.

Trump e seus assessores trabalharam durante o fim de semana para amenizar as expectativas de resultados da reunião. “Eu entro com baixas expectativas”, disse Trump à CBS na mesma entrevista. “Eu não estou indo com altas expectativas.”