Animais em péssimas condições são retirados de zoológico na Faixa de Gaza

Gaza, 7 abr (EFE).- Aproximadamente 50 leões, avestruzes, raposas e gazelas, entre outros animais, foram evacuados neste domingo da Faixa de Gaza, onde viviam em péssimas condições em um zoológico da cidade de Rafah, no sul do enclave sob bloqueio israelense.

A organização australiana Four Paws (Quatro patas) tirou os animais das jaulas nas quais viviam em péssimas condições e os levou para a Jordânia, via Israel, depois de coordenar a mudança com as autoridades israelenses, que controlam as entradas e saídas na Faixa de Gaza.

“Este zoológico teve que lidar com muitos problemas. É o mais antigo de Gaza. Muitos animais morreram pelas condições meteorológicas e econômicas, além dos problemas militares em Gaza. Manter o zoológico era uma carga para o proprietário”, declarou Amir Khalil, da Four Paws, que destacou que a situação era especialmente penosa para os animais de maior tamanho, que viviam em pequenas jaulas.

O zoológico de Rafah ficou conhecido em janeiro deste ano depois que quatro filhotes de leão morreram congelados e pouco depois foram divulgadas imagens de uma leoa que tinha suas unhas extirpadas com tesouras de podar árvores.

“Espero que ninguém tenha que passar pelo o que eu passei. Criei alguns destes animais durante mais de 20 anos e perdi todos em um momento”, lamentou Fathi Jomaa, o dono, que espera que agora os mesmos possam ter uma vida melhor.

Em Gaza, onde não há uma legislação que proteja os direitos dos animais, chegou a haver seis zoológicos, mas cinco deles fecharam pela falta de visitas e por dificuldades financeiras.