Andrew Cuomo consegue reeleição como governador de Nova York

Nova York – O democrata Andrew Cuomo foi reeleito nesta terça-feira para um terceiro mandato como governador do estado de Nova York, com uma clara vitória sobre seu rival republicano, Marcus Molinaro, segundo as projeções de vários meios de comunicação.

O jornal “The New York Times” e a emissora “CNN” deram como certa a vitória de Cuomo poucos minutos depois do fechamento das urnas no estado.

Com pouco mais de 16% dos votos apurados, o atual governador alcançava cerca de 76% dos apoios, frente a 20% de seu oponente.

Em um importante bastião democrata como Nova York, a reeleição de Cuomo era dada como praticamente certa após ter vencido em setembro as primárias do partido contra a atriz Cynthia Nixon, que lhe desafiava pela ala mais à esquerda do partido.

Com sua vitória de hoje, Cuomo iguala o feito de seu pai, Mario Cuomo, que foi governador de Nova York durante três mandatos durante os anos 80 e 90.

Andrew Cuomo, de 60 anos, é apontado há muito tempo como um possível candidato a cargos mais altos, inclusive a presidência dos Estados Unidos, embora por enquanto não tenha decidido dar o salto à política nacional. EFE