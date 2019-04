Julho de 2014: Americanos apontam Obama como pior presidente desde 2ª GM

*Este texto foi publicado em 2014.

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é considerado o pior presidente do país desde a Segunda Guerra Mundial, à frente de George W. Bush, o segundo menos valorizado, segundo uma pesquisa da universidade Quinnipiac divulgado nesta quarta-feira.

Segundo a enquete, 33% dos indagados nomearam Obama quando foram perguntados sobre quem consideravam o pior presidente desde a Segunda Guerra Mundial, seguido dos 28% que mencionaram Bush filho e 13% que lembraram de Richard Nixon, que pelo escândalo Watergate se transformou no único presidente que renunciou na história do país.

‘Nos últimos 69 anos de história americana e 12 presidências, o presidente Barack Obama se encontra junto com George W. Bush com a mais baixa popularidade’, explicou em comunicado Tim Malloy, diretor-adjunto do centro de enquetes da universidade Quinnipiac, no estado de Connecticut.

Perante a pergunta de quem foi o melhor presidente desde 1945, 35% apontaram o republicano Ronald Reagan (1981-1989), seguido de Bill Clinton (1993-2001) com 18%, com 15% o assassinado John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) e Obama ficou justo trás, com 8% de aprovação.

George Bush pai, com 3%; Jimmy Carter, com 2%; e George Bush filho junto a Nixon e Gerald Ford, com 1%, fecham a lista.

Se forem extraídos só os eleitores democratas, 34% se inclinam pela presidência de Clinton, enquanto outros 18% dão preferência para Kennedy e Obama.

Ao comparar as presidências de George W. Bush (2002-2009) e a de Obama, 39% dos indagados se mostraram mais propícios ao atual líder, enquanto 40% se inclinam pelos anos de Bush.

Este dado comparativo surpreende se for levado em conta que Obama chegou à presidência com um altíssimo índice de popularidade por sua promessa de acabar totalmente com os resquícios da gestão de Bush, protagonizada pelas custosas guerras do Iraque e Afeganistão, uma profunda crise econômica e uma imagem dos EUA deteriorada no mundo todo.

Outro revés para a popularidade de Obama é o fato de que 45% acreditam que o país estaria melhor se o republicano Mitt Romney tivesse ganhado as eleições de 2012, enquanto 38% consideram que a situação seria pior.

A pesquisa, com uma margem de erro de 2,6%, foi realizada entre 24 e 30 de junho, com 1.446 eleitores registrados. EFE