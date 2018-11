Americanos acreditam que republicanos vão manter maioria após as eleições

Washington – A pesquisa de intenção de voto do instituto Gallup prevê que o Partido Republicano manterá o controle da Câmara dos Representantes nas eleições legislativas que serão realizadas nesta terça-feira nos Estados Unidos.

De acordo com o levantamento, 50% dos americanos disseram acreditar que os republicanos continuarão em maioria na Câmara, enquanto 44% opinaram que os democratas assumirão o controle primeira vez desde 2010.

Essa diferença de apenas seis pontos é a menor desde que a pesquisa começou a ser feita, em 1946. Segundo a empresa, o resultado só poderia ser comparado aos oito pontos de margem do estudo elaborado naquele ano, quando os republicanos ganharam na Câmara dos Representantes.

Um possível triunfo republicano seria um cenário preocupante para 81% dos democratas, enquanto 64% daqueles que se definem como republicanos expressaram incômodo com a probalididade da oposição obter a maioria das cadeiras.

Quanto ao Senado, a empresa afirma que 61% da população disse acreditar que os republicanos levarão a melhor, enquanto 33% afirmaram que os democratas terão maioria.

Em dados mais detalhados, 87% dos republicanos demonstraram confiança que o partido conservará o controle do Senado, e apenas 49% dos democratas se mostraram otimistas a respeito de uma vitória.

A pesquisa, realizada entre os dias 15 e 28 de outubro, contou com a participação de 1.011 adultos residentes nos 50 estados do país ou no Distrito de Columbia, onde fica a capital, Washington.