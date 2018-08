Americano é detido no Vietnã por tentativa de “derrubar o governo”

Um americano de origem vietnamita foi detido no início de julho no Vietnã, acusado pelo regime de tentativa de derrubar o governo, anunciaram nesta sexta-feira sua família e uma deputada republicana do Congresso dos Estados Unidos.

Este é o segundo caso de um americano detido por razões políticas nas últimas semanas no país comunista, que intensifica a repressão.

Michael Nguyen, 54 anos, que tem quatro filhos, está detido em uma prisão de Ho Chi Minh, segundo informações do consulado dos Estados Unidos obtidas por sua família.

Ele foi detido em 7 de julho quando viajava pelo sul do Vietnã com três ativistas vietnamitas, explicou à AFP um de seus amigos, Le My Hanh. Não estava envolvido em nenhuma atividade política, afirmou o cunhado Mark Roberts.

Mimi Walters, deputada republicana na Câmara de Representantes do Congresso americano, confirmou a detenção em um comunicado e destacou que trabalha para conseguir a libertação de Nguyen.

Michael Nguyen se mudou para os Estados Unidos ao final da guerra do Vietnã em 1975, depois de fugir ao lado de milhares de pessoas do governo comunista que acabara de assumir o controle do país.

Em junho, outro cidadão americano, Will Nguyen, formado na prestigiosa Universidade de Yale, foi detido no país por “distúrbio da ordem pública” depois de participar em manifestações contra um polêmico projeto de lei para criar zonas econômicas especiais. Will Nguyen foi expulso no mês passado para os Estados Unidos.