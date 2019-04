Ameaça de bomba leva polícia a esvaziar edifício com embaixadas em Madri

Uma ameaça de bomba em um dos maiores edifícios da Espanha, em Madri, levou a polícia a retirar as pessoas que estavam no local. Trata-se da Torrespacio, que tem 235 metros de altura e 57 andares.

É o quarto edifício mais alto da Espanha e o 24º mais alto da Europa.

No prédio estão algumas representações diplomáticas, como a do Reino Unido, do Canadá, e da Austrália, onde teria sido dado o alerta de ameaça de bomba às 13h locais (8h no horário de Brasília).

No Twitter, a polícia confirma a evacuação do edifício por motivo de segurança. As autoridades pediram ainda às pessoas para evitar as imediações do local. A área em torno está isolada e a circulação de automóveis junto da torre foi interrompida durante alguns minutos.

ACTUALIZACIÓN TORRE ESPACIO:

Tras recibirse una amenaza de bomba, se activó el protocolo de seguridad. Finalmente se ha podido determinar que la amenaza era falsa Se está procediendo al realojo del edificio. Todo vuelve a la normalidad.@policia investiga el origen de la llamada pic.twitter.com/pXBB8NnaLM — Policía Nacional (@policia) April 16, 2019

De acordo com a Reuters, que cita fonte da polícia, a retirada das pessoas aconteceu após uma chamada com uma ameaça de bomba no edifício. Na altura, estariam na torre cerca de 2 mil pessoas.

A evacuação ficou completa menos de uma hora depois do alerta, tendo-se dado sem entraves. Não foram reportados quaisquer feridos. Muitas pessoas pensavam tratar-se de um simulacro e só se aperceberam do que se passava quando viram entrar no edifício equipas antiterroristas, especialistas em armadilhas e explosivos, e cães, para despistar eventuais ameaças.

No local estão cinco equipes de bombeiros da Câmara de Madri e ambulâncias do Samur- Proteção Civil, de prevenção.

O Torrespacio integra um complexo empresarial, conhecido por Cuatro Torres Business Area Madrid, que engloba mais três torres e que foi inaugurado em 2008. Foi também a primeira torre a ser construída e a ficar completa.

Além das embaixadas da Austrália, do Canadá e do Reino Unido, o Torrespacio sedia a Associação da Banca Espanhola (AEB), e empresas como a Red Bull e a Equifax.

Mais de 90% da torre, propriedade do grupo Filipino Emperador, estão ocupados. Além dos 57 andares, existem mais seis de estacionamento com 1.270 vagas.