Aluno faz ataque com faca e deixa 4 feridos em escola na Rússia

Moscou – Um ataque com arma branca nesta quarta-feira em uma escola na República do Bascortostão, na Rússia, deixou quatro pessoas feridas, entre elas três adolescentes, informaram fontes oficiais.

Segundo as autoridades, um aluno de 17 anos, que também está entre os feridos, entrou em uma aula de informática para atacar com uma faca a professora e uma das estudantes.

Em seguida, o suposto agressor jogou gasolina no chão da sala e ateou fogo.

Assim que o alarme contra incêndios foi ativado, outra aluna do centro, que fica na cidade de Sterlitamak, se jogou pela janela para escapar das chamas, conforme detalharam os investigadores.

Depois, o autor do ataque tentou se suicidar cortando o próprio pescoço e está internado em um hospital junto com as outras vítimas.

A professora, que foi ferida no peito, teve que passar por cirurgia, mas sua vida não corre perigo, segundo fontes do hospital.

Os outros três feridos também estão estáveis, com lesões de média gravidade.

O Comitê de Instrução russo iniciou investigações para esclarecer o incidente enquanto as aulas foram suspensas no centro até segundo aviso.

Trata-se do quarto ataque em uma escola russa neste ano. Em janeiro, dois adolescentes esfaquearam 15 pessoas na cidade de Perm e outro estudante russo atacou com um machado seis de seus colegas em Ulan-Ude, a capital República de Buriácia, na Sibéria, e depois tentou se suicidar.

Em março, em Shadrinsk, no distrito federal de Ural, sete alunos de uma escola ficaram feridos com balas de borracha ao serem atacados por uma de suas colegas.