Almoço entre Macron e Trump é improvisado para quebrar o gelo antes do G7

Biarritz — O presidente francês Emmanuel Macron e o americano Donald Trump almoçaram juntos neste sábado (24) em Biarritz, para amenizar suas diferenças antes do início esta tarde da cúpula do G7, um encontro que não havia diso planejado previamente.

Os dois líderes se encontrarm no Hôtel du Palais de Biarritz, elegante resort à beira-mar no sudoeste da França que abriga o G7 de sábado a segunda-feira.

Segundo o palácio do Eliseu, o almoço foi “improvisado” e aconteceu no terraço do Hôtel du Palais, onde Macron e Trump sentaram-se sozinhos, a uma dúzia de metros de seus acompanhantes na cúpula, como o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, e o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton.

“É um G7 que acontece em um momento de grande desestabilização em várias questões”, assegurou o presidente francês, que falou sobre o conflito sírio e as tensões entre Washington e Teerã como as principais questões de discórdia entre os Estados Unidos e os países europeus.

“Também falaremos sobre questões econômicas para que as coisas possam se acalmar o máximo possível e encontrar boas soluções de maneira coordenada para abordar a questão climática e digital e a igualdade entre homens e mulheres”, acrescentou Macron.