Alerta de tsunami cancelado após terremoto no Alasca

O Centro Nacional de Alerta de Tsunami levantou o alerta de tsunami para o Alasca e parte do litoral oeste do Canadá depois do potente terremoto de magnitude 7,9 registrado nesta terça-feira ao longo de todo estado americano.

“Uma advertência de tsunami em um nível mais baixo continua vigente para o sul e o Alasca, mas não há mais alerta de tsunami para o resto da costa do Pacífico da América del Norte”, escreveu o centro americano de monitoração em seu site.

O terremoto aconteceu no Golfo do Alasca, 280 km a sudeste da cidade de Kodiak, segundo o USGS, que, em sua primeira estimativa, informou sobre 8,2 de magnitude.

O epicentro foi localizado a 10 km de profundidade debaixo do mar.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis havia lançado um alerta para a maior parte do litoral sul do Alasca, as ilhas Aleutas e a província canadense de Columbia britânica.

Emitiu, além disso, um aviso de vigilância para toda a costa pacífica dos Estados Unidos, da fronteira com o México até a fronteira canadense, e para o Havaí, no Pacífico.

No Alasca, as autoridades chegaram a pedir para que os habitantes de zonas costeiras se afastassem imediatamente do mar e fossem para terrenos mais elevados.

O tremor foi sentido no litoral do Alasca e em um raio de centenas de quilômetros.

Heather Rand, que se encontra em Anchorage, 580 km ao norte do epicentro, disse à CNN que foi o maior terremoto que já experimentou.

“Foi muito longo, e foi aumentando levemente. Definitivamente o mais forte, e eu nasci aqui”, afirmou Rand, assinalando que o único dano que viu foram rachaduras nas paredes.

Em 1964, um tremor de magnitude 9,2, perto do Estreito de Prince William no Alasca, seguido de um tsunami, deixou um saldo de 125 mortos.