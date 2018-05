Alerta de “queda de cinzas” é dado após erupção de vulcão no Havaí

Pahoa, Havaí – Uma erupção explosiva jogou cinzas a uma altura de 9 mil metros acima do vulcão Kilauea, no Havaí, nesta quinta-feira, e moradores da Grande Ilha receberam alertas para buscar abrigo, uma vez que a pluma englobou uma grande área, disseram autoridades.

“O Observatório de Vulcões do Havaí reporta que uma erupção explosiva no cume do Kilauea ocorreu”, disse a Defesa Civil do Condado do Havaí em alerta via telefone. “A pluma de cinzas resultante cobrirá a área ao redor. Busque abrigo se você está no caminho da pluma de cinzas”.

“O vento pode carregar a pluma de cinzas em direção a Kau, Volcano, Mt. View, Kea’au e até Hilo. Proteja-se da queda de cinzas”, disse outro alerta.

A erupção não foi ouvida na vila de Pahoa, cerca de 40 quilômetros abaixo do lado leste do vulcão, mas o ar cheirava a enxofre e havia uma neblina meio fumacenta de cinzas, disse um repórter da Reuters que estava na vila.

Era esperado que a forte explosão jogasse pedaços maiores de cinzas vulcânicas e fumaça da cratera do Kilauea. O vulcão destruiu 37 casas e outras estruturas em uma pequena área no sudeste da ilha e forçou cerca de 2 mil pessoas a deixarem suas casas.