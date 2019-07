Alemanha quer que Itália liberte capitã do barco Sea-Watch

O ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, afirmou que a Itália deve libertar Carola Rackete, jovem capitã alemã do navio humanitário “Sea-Watch” presa por ter atracado sem autorização em Lampedusa para desembarcar 40 migrantes.

“Do nosso ponto de vista, o processo judicial só pode ser concluído com a libertação de Carola Rackete”, disse Maas no Twitter. “Nós nos opomos à criminalização do resgate marítimo”, acrescentou. “É necessária uma solução europeia urgente, que corresponda aos nossos valores europeus”, acrescentou o chefe da diplomacia alemã. “A comercialização da distribuição dos refugiados é indigna e deve cessar”, concluiu Maas.

A alemã de 31 anos, que está em prisão domiciliar, será apresentada às 15h30 (10h30 no horário de Brasília) a um juiz em Agrigento, cidade da qual depende a pequena ilha italiana.

A jovem pode ser libertada à espera de julgamento e rapidamente expulsa, já que o ministro do Interior Matteo Salvini disse que já havia assinado um decreto de expulsão.