Alemanha prorroga controle de fronteiras até 15 de maio

A Alemanha, que faz parte do espaço Schengen de livre circulação na Europa, estenderá o controle fronteiriço até 15 de maio, disse um porta-voz do Ministério do Interior nesta segunda-feira.

A medida está alinhada com a Comissão Europeia, acrescentou. “É claro que somos guiados pelo espírito europeu a não agir unilateralmente ou de maneira descoordenada”.

Diversos países membros do espaço Schengen impuseram verificações de emergência nas fronteiras em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.