Alemanha prende membro do EI que planejava ataque

Berlim – A polícia alemã prendeu um suposto membro do Estado Islâmico que estaria planejando um ataque a um jogo de futebol do Campeonato Alemão. O homem foi preso na tarde de sexta-feira em Mutterstadt, uma área rural próxima de Mannheim, no sudoeste da Alemanha.

De acordo com a imprensa alemã, o suspeito seria um sírio de 25 anos que chegou ao país como refugiado no começo deste ano.

Segundo a emissora Südwestrundfunk, o suspeito teria passado por uma revista ampla na fronteira e depois ido viver em acomodações para refugiados no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

No momento da prisão, foram encontradas fotos ligadas à guerra na Síria no notebook e no celular do suspeito.

Um porta-voz da promotora pública de Duisburg se recusou a confirmar quaisquer detalhes a respeito da identidade do homem ou da investigação. Fonte: Dow Jones Newswires.