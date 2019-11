Alemanha oferece recompensa milionária por pistas sobre roubo de joias

Berlim — A polícia alemã ofereceu uma recompensa de meio milhão de euros, nesta quinta-feira, por pistas que ajudem a encontrar ladrões misteriosos que invadiram um museu de Dresden e fugiram com joias do século 18, em um dos maiores assaltos da Alemanha.

O ataque ao Gruenes Gewoelbe, que possui uma das maiores coleções de tesouros da Europa, na segunda-feira, deixou os investigadores desconcertados. Imagens das câmeras de segurança mostraram dois homens entrando pela janela gradeada.

“Não vamos parar até resolver este caso”, disseram o chefe da polícia da Saxônia, Horst Kretzschmar, e o promotor Klaus Roevekamp em comunicado.

“Ao oferecer uma recompensa de meio milhão de euros por pistas que levem à captura dos agressores que invadiram o Gruenes Gewoelbe em Dresden na segunda-feira, os investigadores … estão dando um passo importante para recuperar os itens roubados e capturar os responsáveis”, acrescentaram.

Imagens das câmeras de segurança mostraram dois homens quebrando um armário contendo joias com um martelo. Os seguranças viram o incidente e ligaram rapidamente para a polícia, que chegou cinco minutos depois, mas já era tarde demais.

A maioria dos especialistas diz que o valor cultural do que foi roubado, que inclui três conjuntos de joias do século 18, é maior que o valor de mercado. Eles temem que as peças seja quebradas e vendidas em pedaços menores.

A polícia também disse que o número de funcionários trabalhando no caso aumentou para 40 e que as investigações estavam sendo conduzidas pelo ramo do crime organizado de promotores estaduais da Saxônia.