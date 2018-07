Alemanha já prepara acordos para devolução de refugiados, diz porta-voz

Berlim – O Ministério do Interior da Alemanha já está trabalhando na preparação de acordos com outros países da União Europeia para devolver refugiados aos países onde eles primeiro registraram suas solicitações de asilo, disse uma porta-voz do ministério nesta quarta-feira.

O ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, viajará a Viena nesta quarta-feira, onde conversará com o chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, enquanto o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, tem reunião agendada com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim.

A porta-voz do ministério, Eleonore Petermann, acrescentou que ainda não há prazo para a assinatura dos acordos.