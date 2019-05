Alemanha investiga morte misteriosa de três pessoas com flechas

A morte misteriosa de cinco pessoas, que tiveram os corpos encontrados na Baixa Saxônia, três deles em um hotel no sábado e outras duas nesta segunda-feira em uma casa, deixou a Alemanha em estado de choque.

A polícia alemã informou nesta segunda-feira que encontrou dois corpos de mulheres em uma casa de Gifhorn que pertence a uma das três vítimas mortas por flechas disparadas por uma besta, encontradas no sábado em um hotel de Passau, na Baviera.

A polícia não informou a causa da morte das duas mulheres, limitando-se a dizer que não foi provocada pelo mesmo tipo de arma.

Uma vizinha afirmou que não via as duas moradoras há um tempo e que sentiu um forte cheiro nos últimos dias.

Uma das duas mulheres vivia com uma das três vítimas encontradas no sábado.

As pessoas mortas no hotel e encontradas no sábado são uma mulher de 33 anos e um homem de 53, de Renânia-Palatinado, além de uma mulher de 30 anos residente na Baixa Saxônia.

Os corpos das duas primeiras vítimas estavam na cama e o da segunda mulher no chão.

O homem e a mulher estavam de mãos dadas e tinham flechas no crânio e no peito, segundo a imprensa local. O corpo no chão tinha uma flecha no torso.

No quarto foram encontradas três bestas – duas na cama e uma em uma mochila.

As necropsias estavam previstas para esta segunda-feira e devem esclarecer as circunstâncias da morte. A polícia tenta reunir as peças desse verdadeiro quebra-cabeça para esclarecer o caso, que poderia se tratar de suicídio coletivo, um crime, ou a mistura dos dois.

As três pessoas que morreram no hotel chegaram ao local na sexta-feira à noite e tinham reserva para três noites.

O homem usava um terno e tinha uma longa barba branca. As duas mulheres estavam vestidas de preto, afirmaram testemunhas ao jornal Bild.

“Era realmente um trio estranho”, testemunhou um cliente do hotel. “Eles desejaram boa noite, pegaram água e refrigerantes e subiram para o quarto” no segundo andar, informou.

A polícia inspecionou nessa segunda um veículo com um adesivo do logotipo representando um arqueiro.

O homem encontrado morto era arqueiro e caçador, segundo investigadores citados pelo Bild.

“Não encontramos nenhum indício que uma outra pessoa esteja envolvida”, informou um porta-voz da polícia antes da descoberta dos dois novos corpos.

Um porta-voz da Federação Alemã de Tiro em Wiesbaden declarou à agência DPA que as bestas podem ser compradas livremente a partir dos 18 anos.

Cerca de 3.000 pessoas praticam regularmente tiro com besta na Alemanha, segundo a Federação.