Alemanha cai e asiáticos se tornam os passaportes mais poderosos do mundo

São Paulo – Pela primeira vez em cinco anos, a Alemanha foi desbancada do posto de passaporte mais poderoso do mundo, uma posição que agora é ocupada pelo Japão e por Singapura, dupla que registrou no início de 2018 o Uzbequistão como mais um destino internacional que seus cidadãos podem visitar sem a necessidade de visto.

A revelação foi feita nesta terça-feira, 10 de julho, no ranking anual da consultoria Henley and Partners, que monitora o tema mundo afora há 13 anos. Para produzir a lista, a consultoria consulta o banco de dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). A partir daí, monitora a situação de 199 passaportes em ao menos 227 destinos possíveis.

Apesar da mudança no topo do ranking, o restante da lista não conta com aletrações significativas ante o observado em anos anteriores. Os vinte primeiros lugares são ocupados majoritariamente por países europeus, Estados Unidos e Canadá. No recorte da América Latina, o Chile é o país mais bem colocado, em 13º, seguido de Argentina e Brasil, 14º.

Abaixo, veja a lista dos passaportes mais poderosos e confira a quantidade de destinos que seus detentores podem visitar sem visto.

1º lugar (acesso a 189 destinos)

Singapura e Japão

2º lugar (acesso a 188 destinos)

Alemanha

3º lugar (acesso a 187 destinos)

Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Suécia, Espanha, Coreia do Sul

4º lugar (acesso a 186 destinos)

Noruega, Reino Unido, Áustria, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Estados Unidos

5º lugar (acesso a 185 destinos)

Bélgica, Suíça, Irlanda, Canadá,

6º lugar (acesso a 183 destinos)

Austrália, Grécia

7º lugar (acesso a 182 destinos)

Nova Zelândia, República Tcheca, Malta

8º lugar (acesso a 181 destinos)

Islândia

9º lugar (acesso a 180 destinos)

Hungria, Eslovênia, Malásia

10º lugar (acesso a 179 destinos)

Eslováquia, Letônia, Lituânia

11º lugar (acesso a 178 destinos)

Liechtenstein, Estônia

12º lugar (acesso a 175 destinos)

Polônia

13º lugar (acesso a 174 destinos)

Mônaco, Chile

14º lugar (acesso a 171 destinos)

Chipre