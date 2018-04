Autoridades alemãs não identificam relação de motorista com terrorismo

As autoridades de segurança da Alemanha informaram há pouco que não identificaram uma relação direta do motorista de uma van que atropelou dezenas de pessoas em frente a um restaurante no centro histórico de Münster.

O secretário do Interior do Estado de Rhine-Westphalia do Norte, Herbert Reul, ressaltou que a investigação ainda está em fase inicial, mas “no momento, nada indica que haja um inclinação ou relação com terrorismo”. “Estamos observando todas as possibilidades”, explicou o secretário .

Também foi confirmado o número de vítimas fatais: três no total, sendo duas pessoas que não resistiram aos ferimentos, e o próprio condutor do veículo, que se matou após o incidente. A polícia informou que 20 pessoas ficaram feridas, das quais seis estão em condição grave.

Informações do portal português de notícias Público indicam que o motorista da van teria problemas psiquiátricos. (Caio Rinaldi, com Associated Press).