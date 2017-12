Alegre será candidato de oposição à presidência do Paraguai

Assunção – Efraín Alegre, presidente do Partido Liberal, será o candidato da oposição à presidência do Paraguai nas eleições de 2018, após vencer neste domingo no pleito interno do seu partido seu principal adversário, Carlos Mateo Balmelli.

Alegre ganhou por 304.079 votos (60,94%) de Mateo Balmelli, que recebeu 130.647 votos (26,18%), de acordo com os dados preliminares do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE), com 97,57% das urnas apuradas dessa legenda.

O líder dos liberais, que recebeu de Balmelli o reconhecimento da sua vitória, concorrerá às gerais de abril do próximo ano com o jornalista Leonardo Rubin como candidato à Vice-presidência, da formação de esquerda Frente Guasu, com a qual a oposição irá aliada para essas eleições.