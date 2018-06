Al Sisi toma posse para seu segundo mandato na presidência do Egito

Cairo – O presidente do Egito, Abdul Fatah al Sisi, tomou posse neste sábado para um segundo mandato de quatro anos, em uma sessão no Parlamento onde estiveram presentes as principais autoridades políticas e religiosas do país.

Al Sisi fez um breve juramento, onde se comprometeu em defender a Constituição, a independência do Egito e a integridade territorial do Estado.

O antigo marechal, que chegou ao poder por meio de um golpe de Estado em julho de 2013, venceu sua segunda eleição em março, com cerca de 97% dos votos válidos, em uma disputa considerada fraudulenta pela oposição.

Na cerimônia de hoje estavam presentes todos os deputados, outras autoridades do Estado e além disso, o líder dos muçulmanos sunitas, do xeque Ahmad al Tayyib e o papa copta Teodoro II. EFE