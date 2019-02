Al-Nahda obtém 89 cadeiras das 217 do Parlamento tunisiano

Túnis – O movimento islamita conservador Al-Nahda ganhou 89 das 217 cadeiras da Assembleia Constituinte nas eleições na Tunísia de 23 de outubro, indicam os resultados definitivos anunciados nesta segunda-feira com poucas mudanças.

Al-Nahda tinha 90 cadeiras na assembleia, depois que a Instância Superior Independente Eleitoral (ISIE) decidiu suprimir sete candidatos da lista Al Aridha, por romper o silêncio do dia de reflexão.

A decisão foi cancelada posteriormente por um tribunal, por isso que o grupo recuperou os assentos perdidos, que haviam sido redistribuídos entre os demais partidos políticos, que agora acabaram perdendo esses assentos.

Deste modo, o Conselho pela República (CPR) perde uma cadeira e fica com 29, da mesma forma que o Fórum Democrático pelo Trabalho e as Liberdades (FDTL), que fica com 20 e passa e se transformar na quarta força da câmara depois que Al Aridha, considerada próxima ao velho regime, recuperasse seus legisladores e obtivesse 26 assentos.

Em quinto lugar figura o Partido Democrático Progressista (PDP) com 16 assentos, enquanto o Polo Democrático Modernista, contará com cinco legisladores na Assembleia Constituinte que deve inaugurar suas sessões 22 de novembro. A taxa de participação no pleito foi de 54,1% do eleitorado.