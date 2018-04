Procurador investiga Trump por possível interferência em eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é investigado pelo procurador especial Robert Mueller, mas não há uma acusação contra ele, informou o jornal The Washington Post.

Mueller comanda a investigação sobre um possível conluio entre a equipe de Trump e a Rússia durante a campanha que o levou ao poder em 2016, um caso que o presidente chama de “caça às bruxas”.

O jornal, que cita três fontes anônimas, informa que Mueller considera Trump uma pessoa a ser investigada, o que significa que não dispõe de evidência suficiente para apresentar acusações criminais contra o presidente.

De acordo com as mesmas fontes, Mueller disse aos advogados do presidente que prepara um relatório sobre as ações de Trump e sobre uma possível obstrução à justiça que o republicano teria cometido.

Mueller, ex-diretor do FBI e procurador federal, foi designado em maio do ano passado para investigar um possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia.

As agências de inteligência dos Estados Unidos afirmam que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está por trás das ações virtuais e da campanha de desinformação para influenciar as eleições de 2016 e aumentar as chances de vitória de Trump.