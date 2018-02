AIEA confirma que Irã respeita compromissos nucleares

O Irã respeita os compromissos assumidos no acordo sobre a sua política nuclear concluído com as grandes potências em 2015, de acordo com o relatório trimestral da AIEA publicado nesta quinta-feira.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) indicou que Teerã não enriqueceu urânio nos níveis proibidos ou armazenou reservas ilegais de urânio ou água pesada fracamente enriquecida.

Essa confirmação é anunciada menos de três meses do término do prazo dado pelo presidente americano, Donald Trump, para “remediar as terríveis lacunas” do acordo. Durante sua campanha eleitoral, o republicano ameaçou “derrubar” o acordo.

O texto, concluído em julho de 2015 sob a administração de Barack Obama entre as grandes potências (Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha) e o Irã, molda e delimita as atividades nucleares de Teerã para garantir seus fins pacíficos.

Desde a chegada de Trump à presidência, Washington ameaça regularmente um restabelecimento das sanções contra o Irã que foram retiradas com a adoção do texto, uma iniciativa que acabaria de fato com o acordo.

O vice-presidente americano, Mike Pence, reafirmou no final de janeiro que, na opinião dele, o texto era um “desastre” e que os Estados Unidos se retirariam se não fosse alterado conforme exigiam.

Teerã contra-atacou no início de fevereiro, acusando os Estados Unidos de “violação” do Tratado de Não Proliferação Nuclear, depois que os Estados Unidos anunciaram sua intenção de adquirir novas armas de baixa potência nuclear.