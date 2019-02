Ahmadinejad chama de “insultante” conduta de Israel na ONU

Teerã – O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, classificou nesta terça-feira como “insultante” a conduta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante seu discurso, na sexta-feira, durante a Assembleia-Geral da ONU, onde manifestou que o Irã poderá ter uma arma nuclear em breve.

Em seu discurso durante a 67ª sessão da Assembleia-Geral, o primeiro-ministro de Israel assegurou que já é “tarde, muito tarde” para deter a ameaça que o Irã faria ao mundo, já que, como demonstrou com um diagrama, Teerã poderia ter urânio enriquecido suficiente para construir uma arma nuclear “antes do próximo verão”.

Em entrevista coletiva, Ahmadinejad disse hoje que “é possível que o inimigo (em alusão a Israel) queira atacar a qualquer dia, mas isso não significa que seja certo que vá atacar; o importante é que nós estamos preparados para nos defender e não estamos preocupados”.

O líder iraniano acrescentou que os ataques dos outros países podem acontecer, “mas isso não quer dizer que seja algo definitivo e irreversível”, em alusão às reiteradas advertências lançadas por Israel no sentido que contempla inclusive um ataque preventivo contra o sistema nuclear do Irã, país que classificou como uma “ameaça existencial”.

Em seu discurso na Organização das Nações Unidas, Netahyanu disse que a principal ameaça à paz mundial é um Irã com uma arma nuclear, e por isso pediu que tracem “linhas vermelhas” para que detenham seu programa atômico.

“Nada ameaça mais a paz mundial do que um Irã com uma arma nuclear”, disse Netanyahu, que lamentou que nem as sanções nem a diplomacia tenham freado os esforços de Teerã para obter armas nucleares.