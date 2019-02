Água de torneira contaminada provoca pânico na China

4/11 (Divulgação)

Três consumidoras de Cup Noodles foram surpreendidas por inseto s e larvas junto ao macarrão, em julho do ano passado. As três denunciaram o caso à Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. O resultado foi que o Procon do estado determinou que a fabricante da marca, Nissin-Ajinomoto Alimentos, retirasse o lote do produto do mercado.