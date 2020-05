Agentes americanos testam positivo e acendem alerta na Casa Branca

Onze agentes do Serviço Secreto americano testaram positivo para a covid-19 e outros 60 estão em quarentena, de acordo com documentos obtidos pela agência de notícias Yahoo News. Não se sabe se os agentes trabalharam na Casa Branca ou se tiveram contato recente com o presidente Donald Trump ou com o vice-presidente Mike Pence.

A informação foi divulgada depois da confirmação de que Katie Miller, secretária de imprensa de Pence, testou positivo para o coronavírus. Katie é casada com Stephen Miller, consultor sênior de Trump e principal redator dos discursos do presidente americano.

Trump tem afirmado que “não está preocupado” em ser infectado pelo vírus, mas, de acordo com a imprensa americana, esta semana passou a fazer teste de covid-19 quase diariamente, em meio a preocupações de que a doença esteja se espalhando na Casa Branca. Contrariando as recomendações médicas, Trump tem dispensado o uso de máscaras em suas reuniões e contatos com o público.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos confirmados de covid-19 (1,3 milhão) e de óbitos causados pela doença (77.000). Ontem, em um evento com congressistas republicanos, Trump disse que o número total de mortos no país poderá chegar a “95.000 ou mais”, mas afirmou esperar que o coronavírus “desapareça” do país antes da descoberta de uma vacina.

Em março, Trump recebeu na Flórida uma comitiva de brasileiros liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Após o encontro, foi confirmado que vários membros da comitiva estavam infectados com o novo coronavírus. Dias depois, Trump divulgou um documento, assinado por seu médico, atestando que a análise não havia detectado a covid-19.

No Brasil, o presidente Bolsonaro não divulgou até o momento cópia dos dois exames clínicos que disse ter realizado e que, segundo ele, deram negativo para o novo coronavírus. O presidente entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça para não divulgar o documento ao público.