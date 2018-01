Agência de classificação de risco chinesa rebaixa rating dos EUA

Pequim – A agência de classificação de risco da China, Dagong, rebaixou o rating dos Estados Unidos em um degrau, para BBB+, citando preocupações com a estabilidade política no país e potenciais impactos da reforma tributária na capacidade do governo em pagar suas dívidas.

Além disso, a agência chinesa comentou que as avaliações do mercado sobre o dólar e os juros dos Treasuries estão se revertendo. “Isso terá uma força poderosa para destruir a frágil rede de dívidas do governo federal”, citou a Dagong.