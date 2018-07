Afeganistão realizará eleições presidenciais em abril de 2019

Cabul – O Afeganistão realizará eleições presidenciais em 20 de abril de 2019, seis meses depois do pleito parlamentar, informou nesta terça-feira à Agência Efe uma fonte da Comissão Eleitoral Independente Afegã (IEC).

A decisão da IEC foi tomada após “uma reunião consultiva com os partidos políticos e membros da sociedade civil”, afirmou o porta-voz da IEC Mujib-ul-Rahman Shirzad.

Outro porta-voz da Comissão, Abdul Aziz Ibrahimi, garantiu que “esta é a decisão final sobre as eleições presidenciais” e que será anunciada oficialmente pela IEC na quarta-feira em entrevista coletiva.

No mesmo dia 20 de abril, serão realizadas as eleições do Conselho Provincial, indicou.

Ibrahimi explicou que a decisão da IEC para as próximas eleições presidenciais aconteceu depois que, há pouco mais de um mês, o presidente afegão, Ashraf Gani, pediu à comissão que anunciasse a data exata para os pleitos.

Gani, que assumiu o cargo após polêmicas eleições realizadas em 2014, disse reiteradas vezes que se sente comprometido com um processo eleitoral oportuno para substituir seu mandato de quase um quinquênio e que de acordo com a Constituição afegã deveria terminar em maio de 2019.

O anúncio das eleições presidenciais foi realizado em um momento no qual a Comissão Eleitoral se prepara para as próximas eleições parlamentares que foram postergadas em várias ocasiões e que serão realizadas em 20 de outubro deste ano.

Mais de nove milhões de afegãos se registraram para votar em 20 de outubro nas eleições parlamentares, apesar da insegurança nas 34 províncias do país.

Após quase 17 anos de conflito, o Governo afegão controla cerca de 56% do Afeganistão e os talibãs dominam em torno de 11%, enquanto o resto do território está em disputa, segundo fontes americanas.