Afeganistão eleva a 46 total de mortos em ataque a aeroporto

Cabul – O governo do Afeganistão elevou nesta quarta-feira a 46 o número de mortos no ataque talibã ao Aeroporto Internacional de Kandahar que começou ontem à noite e continua com enfrentamentos com as forças de segurança, enquanto os insurgentes fazem duas famílias de refém.

“Conforme a informação mais recente, infelizmente neste ataque 37 afegãos inocentes faleceram e 35 foram feridos”, indicou o Ministério da Defesa em comunicado, que detalhou que nove criminosos morreram, apesar de não informar sobre as perdas militares.

De acordo com o porta-voz do Corpo 205 do Exército, Mohsen Sultani, um grupo de 14 insurgentes lançou o ataque ontem à noite a partir de uma zona civil nas imediações do complexo, que funciona como a principal base das tropas dos Estados Unidos no sul do Afeganistão e abriga também o quartel-general da polícia regional.

De acordo com ele, apesar de nove dos talibãs terem sido abatidos, os demais continuam oferecendo resistência a partir de suas posições na área civil.

“Os terroristas tomaram duas famílias como reféns e nossas Forças Especiais estão entrando na área aos poucos, com cuidado para evitar mais vítimas civis”, disse Mohsen Sultani.

O porta-voz da missão da Otan no Afeganistão “Resolute Support”, o coronel Michael Lawhorn, disse à Efe que as forças da Aliança avistaram lança-granadas e armas perto da entrada sul do aeroporto.

Os talibãs reivindicaram autoria do ataque através de um comunicado em seu site, no qual também divulgaram imagens e um vídeo das ações.

O ataque começou 24 horas depois de um atentado coordenado contra um posto policial matar dois insurgentes e ferir dois policiais na mesma cidade.