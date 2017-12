Aeroporto de Bruxelas cancela dezenas de voos por nevasca

Bruxelas – O Aeroporto de Bruxelas pediu nesta segunda-feira que os passageiros que verifiquem as atualizações feitas por eles e pelas companhias aéreas antes de ir às instalações, após cancelamentos e atrasos de dezenas de voos por causa da neve que cai na capital belga.

Até o meio-dia, 50 voos tinham sido cancelados e 90 estavam atrasados, conforme a atualização oficial mais recente dos dados oferecidos por um porta-voz da empresa à agência “Belga”, embora o número continue aumentando, conforme o site do aeroporto.

Segundo a direção do aeroporto, a neve poderia afetar voos com origem e com destino na capital do país. Funcionários trabalham na retirada da neve e no desgelo das pistas, enquanto a falta de visibilidade está obrigando desviar alguns aviões.

A Bélgica registra mais de 1.200 quilômetros de engarrafamentos e metade das estradas de Bruxelas estão bloqueadas, segundo o jornal “Le Soir”. Além disso, os motoristas circulam a menos de 50 km/h.

A companhia nacional de trens, a SNCB, indicou que a circulação é normal em boa parte da rede. A neve também afetou o transporte público na capital, com desvios em algumas linhas de ônibus.