Aeroporto de Bali reabre após ficar três dias fechado por vulcão

Denpasar, Indonésia – O Aeroporto Internacional de Ngurah Rai, na ilha de Bali, reabriu nesta quarta-feira após permanecer três dias fechado por conta da ameaça do aumento da atividade do vulcão Agung, que vem jogando nuvens de cinza.

O diretor de informações da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNBP, sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho, confirmou à Agência Efe que o aeroporto retomou suas atividades às 15h (horário local, 5h de Brasília).

“Todos os voos de partida e chegada estão agora em operação”, comunicou Angkasa Pura, empresa responsável pela operação do aeroporto, através do Twitter.

Além disso, as autoridades rebaixaram o alerta de aviação para laranja (um grau inferior ao alerta máximo – vermelho) depois de se reunir no aeroporto e avaliar as condições atuais, diz o comunicado do Ministério do Turismo.

A companhia aérea de Cingapura, Singapore Airlines, anunciou em seu site oficial que pelo menos dois voos deixarão a ilha indonésia para a cidade-estado e negocia a aprovação da saída de novos voos.

Na última segunda-feira, a operadora do aeroporto decidiu pelo fechamento “devido às cinzas vulcânicas” que poderiam afetar os motores das aeronaves e aumentar o risco de um acidente aéreo.

Mais de 100 mil foram prejudicados pelo cancelamento de quase 900 voos procedentes e com destino a Bali.

No entanto, o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos mantém o nível de alerta de erupção ao máximo, a zona de segurança em um raio de até 10 quilômetros ao redor da cratera e adverte sobre o risco de uma grande erupção.

O vulcão Agung, que fica no leste da ilha, no distrito de Karangasem e longe da maioria das atrações turísticas.

Trata-se da primeira erupção do vulcão desde 1963, quando a expulsão de magma durou quase um ano e causou mais de 1.100 mortos.

Bali é o principal destino turístico da Indonésia, com uma afluência anual que ronda os 5,4 milhões de turistas estrangeiros, segundo dados oficiais.