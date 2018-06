Aeroporto de Bali reabre após erupção do vulcão Agung

Jacarta – O aeroporto internacional da ilha indonésia de Bali reabriu nesta sexta-feira após permanecer 12 horas fechado devido à erupção do vulcão Agung, que lançou uma nuvem de cinzas de 2,5 mil metros de altura.

“As operações devem voltar à normalidade. Por favor, sigam se informando através dos canais”, indicaram no Twitter os responsáveis do aeroporto, que fechou na madrugada de sexta-feira.

A erupção do Agung afetou 446 voos, 207 deles internacionais, e mais de 74 mil passageiros em Bali, assim como em outros dois aeroportos do leste de Java.

Desde o ano passado, o vulcão Agung, assentado no leste de Bali, entrou em erupção em várias ocasiões e com diferentes intensidades.

Em novembro, a atividade do Agung forçou o fechamento do aeroporto durante vários dias consecutivos, o que afetou as visitas à turística ilha de Bali, e a evacuação de cerca de 30 mil pessoas que residem nos arredores do vulcão.

Mais de cinco milhões de turistas estrangeiros visitaram Bali em 2017 por via aérea, segundo a operadora área do aeroporto.

A última erupção importante de Agung ocorreu em 1963, durou um ano e matou mais de mil pessoas.