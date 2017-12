Aeroporto de Amsterdã é reaberto após ameaça

Haia – O Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, voltou a funcionar normalmente, após as autoridades da Holanda terem que esvaziar o local nesta sexta-feira depois de atirar contra um homem que ameaçava os passageiros com uma faca.

Um porta-voz de Schiphol disse que o aeroporto foi esvaziado e que a estação de trens que atende a região ficou fechada por algumas horas. A empresa de trens Nederlandse Spoorwegen confirmou a informação.

De acordo com a fonte, área comercial, que fica antes do controle de passaportes e que também foi isolada, já foi reaberta após a detenção do agressor.

A Polícia abriu fogo contra o indivíduo, que ameaçava as pessoas com uma faca, e o feriu numa perna. O homem foi detido e levado para o hospital.