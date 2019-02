Aeronaves sírias e russas intensificam bombardeios em Aleppo

Amã — Cerca de 50 bombardeios atingiram as áreas controladas pelos rebeldes e em torno da cidade síria de Aleppo neste domingo, em uma das incursões recentes mais pesadas feitas por aeronaves dos governos russo e sírio, disseram moradores e monitores do conflito.

Os rebeldes também atingiram áreas de Aleppo controladas pelo governo, no que a imprensa síria disse ser uma escalada de ataques com morteiros sobre os distritos ocidentais da maior cidade do país antes da guerra.

De acordo com a imprensa estatal, insurgentes dispararam mísseis de Hamadaniyah, Midan e de outros locais próximos, deixando ao menos 20 mortos, a maioria civis, no segundo dia de bombardeio intenso sobre as áreas controladas pelo governo, o que causou cerca de 24 mortes no sábado.

No setor leste da cidade controlado pelos rebeldes, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que dezenas de bombas de barril – tambores de óleo ou cilindros carregados com explosivos e estilhaços – foram jogadas por helicópteros militares em vários distritos densamente povoados.

As incursões aéreas deste domingo ocorreram em sequência aos ataques de sexta-feira em áreas que moradores disseram ser os mais intensos em um mês.