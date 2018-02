Advogado vinculado à campanha de Trump declara que mentiu ao FBI

Washington – O advogado Alex Van Der Zwaan se declarou nesta terça-feira culpado de ter mentido ao FBI a respeito dos contatos que teve com membros da campanha eleitoral do agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um relatório que elaborou sobre a ex-primeira-ministra ucraniana, Yulia Timoshenko.

Van Der Zwaan compareceu hoje perante a juíza Amy Berman Jackson da Corte do Distrito de Columbia e se declarou culpado das acusações apresentadas contra eles pelo promotor especial Robert Mueller, que investiga a suposta ingerência russa nas eleições de 2016 nos EUA.

Na audiência, Van Der Zwaan admitiu ter mentido ao FBI sobre os contatos que teve com Rick Gates, que foi o “número dois” da campanha de Trump, e que trabalhou com o ex-chefe de campanha do magnata, Paul Manafort, para o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukóvich (2010-2014), vinculado à Rússia e rival político de Timoshenko.